Петербуржцы рассказали, что думают о «Книжных аллеях»

12 мая на Малой Конюшенной улице вновь состоялось торжественное открытие проекта "Летние Книжные аллеи". Это масштабный литературный проект созданный Правительством Санкт-Петербурга совместно с писательскими союзами города.

Огромная книжная ярмарка уже не первый раз развернулась прямо перед памятником Н.В. Гоголю. Похоже, это место стало традиционным.

"Я видела этот проект в прошлом году и сегодня решила зайти снова. Впечатления от проекта потрясающие, мне очень нравится идея мероприятия. Думаю, книги тут приобретают самые разнообразные люди, например туристы, а особенно студенты. Что касаемо книг, то большей популярностью все-таки пользуется классическая литература, да и я сама больше предпочитаю классику" - говорит посетительница книжных аллей, Юлия.



На площадке разместилось примерно 40 киосков с книжной продукцией и сувенирами для гостей города. Это значительно меньше, чем в прошлом году, да и киоск буккроссинга, к сожалению, в этом году не открыли.Также на аллее расположена сцена, где в выходные дни проходят выступления театральных коллективов, музыкантов, певцов и даже читки литературных произведений.

"Я пришел на Книжные аллеи, потому что увидел множество ярких красок, и, мне стало интересно, что здесь. Честно, я видел проекты гораздо интересней, в той же самой Москве, но, я думаю, здесь есть что посмотреть. Конечно же, я читаю книги, больше люблю фантастику, а затем психологию. Но если учесть, что Петербург - город туристов, то, думаю, тут большей популярностью пользуются книги об искусстве и архитектуре" - говорит гость города, москвич, Дмитрий.



На этой ярмарке каждый человек найдет себе книгу по душе, будь вы домохозяйкой, профессором или врачом. Так что если у вас есть интерес к литературе и искусству, вы просто обязаны посетить «Книжные аллеи», которые будут открыты до 16 сентября.

Видео: Piter.TV

Софья Щербина, Софья Третьякова