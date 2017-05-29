Приставы Петербурга за один день собрали с должников 1,2 миллиона и четыре машины

Сотрудники УФССП по Петербургу вместе с ГИБДД за один день поймали несколько крупных должников на дорогах города. Всего им удалось собрать 1,2 миллиона рублей и арестовать четыре автомобиля.

Судебные приставы Северной столицы продолжают бороться с должниками. Над этим работает, в том числе, мобильная группа "Поток". Вместе с инспекторами ГИБДД они останавливают машины, принадлежащие должникам.

Автовладельцы оказываются в непростой ситуации: либо быстро оплачиваешь все свои долги, либо лишаешься автомобиля. Транспортное средство арестовывают. Как сообщают в пресс-службе УФССП Северной столицы, за один день приставам удалось остановить 154 автомобиля с должниками. В результате этой богатой охоты сотрудники ведомства собрали 1,23 миллиона рублей. Самый большой долг в этот день погасил владелец "Газели". Он отдал 218 тысяч в счет юрлица. При этом средства для оплаты мужчина нашел тут же, не прибегая к помощи.

Также арестовали четыре автомобиля. Хозяева Skoda Fabia, SsangYong и двух Ford Focus найти деньги для погашения долгов не смогли. В итоге им пришлось пересесть на общественный транспорт. А иномарки отправились на штрафстоянку.