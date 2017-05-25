Петербуржцы опасаются новых прорывов труб во время испытаний теплосетей

В шести районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

В Петербурге продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Их вечными спутниками являются прорывы труб и выход влаги на поверхность земли. Так, накануне в Приморском районе, на улице Савушкина, из-за прорыва трубы с горячей водой затопило проезжую часть.

Со своей стороны сотрудники Теплосети распространяют памятки о правилах поведения в случае обнаружения прорыва (не подходить близко к аварийному участку и не заходить за заграждения, если таковые имеются).

В четверг, 25 мая 2017 года, испытания теплосетей пройдут в шести районах города. В Выборгском, Красносельском, Московском, Невском, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга 25 мая пройдут испытания теплосетей.

Как сообщает ГУП «ТЭК», в Выборгском районе испытания коснутся Педиатрической котельной и сетей на Большом Сампсониевском, Лесном проспектах, улиц Литовская и Александра Матросова. Кроме того, теплоэнергетики будут проверять трубы на Апраксинской улице, Приозерском и Юкковском шоссе, в поселке Левашово и Парголово.

В Красносельском районе будут испытаны сети, находящиеся на теплоснабжении 8-ой Красносельской котельной в границах улиц Свободы, Лермонтова, Нарвской, Юных Пионеров, Кингисепском, Гатчинском шоссе, в Октябрьском городке.

В Московском районе испытают теплосети от первой Московской котельной на Бассейной улице, дом 59, корпус 2.

В Невском районе испытания затронут сети в границах улиц Седова, Крупской, Бабушкина, Дудко, проспекте Обуховской Обороны, улицы Ткачей, Фарфоровской, Железнодорожном проспекте, улицы Ольги Бергольц и Пинегина.

В Петроградском районе испытают теплосети от котельной на Большом проспекте Петроградской стороны, дом 7/4.

В Пушкинском районе на прочность проверят трубы в поселке Александровская и в городе Пушкин.

Видео: spb_today