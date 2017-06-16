Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн

Троих петербуржцев подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В Петербурге полицейские задержали троих молодых людей, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Им вменяют образование преступной группы.

Как сообщается, трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет заключили договор лизинга на покупку трех автомобилей "Мерседес" от имени некой петербургской компании. Автомобили они действительно купили, однако, как следует из материалов уголовного дела, "распорядились ими по своему усмотрению".

После того как выяснилось, что молодые люди смошенничали, их удалось разыскать и даже частично вернуть похищенное. В общей сложности махинация с договорами лизинга оценивается в 18 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: архив