Более 200 машин хотят выстроиться во флаг России и проехать колонной по ЗСД

Автомобилисты Северной столицы решили необычно отпраздновать День России. 12 июня автомобили хотят выстроиться в государственный флаг и проехать по Западному скоростному диаметру.

Автомобильную акцию придумали активисты к Дню России, который отмечается 12 июня. Организаторы хотят собрать колонну автомобилей трех цветов и выстроить их в государственный флаг. Участники проедут по Западному скоростному диаметру.

Для осуществления задумки организаторы ищут добровольцев на белых, синих и красных машинах. Всего они надеются собрать по 67 автомобилей каждого цвета, что вместе составит 201 транспортное средство. Желающих проехать в составе колонны приглашают зарегистрироваться до 1 июня.

Маршрут у колонны простой. Стартует она от Богатырского проспекта и поедет по центральному участку ЗСД – вдоль Финского залива, по вантовому мосту, мимо стадиона на Крестовском. Стартуют автомобили в 11 часов. Закончится все после съезда участников на Вассильевский.

Скорее всего, для водителей, не участвующих в акции, это может стать проблемой. Так как колонна займет ЗСД. Не исключено, что ради этого события перекроют движение.

Накануне Piter.tv передавал, что осенью на ЗСД пустят пешеходов и велосипедистов для прогулок и селфи.

Видео: Instagram / semenovantoha