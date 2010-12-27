Петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, бесплатно обеспечат приборами

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На заседании комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению в Мариинском дворце депутаты обсудили законопроект об обеспечении петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, за счет бюджета.