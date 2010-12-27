Как сообщает "Конкретно.ру", в Мариинском дворце состоялось совместное заседание комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. В ходе совместного заседания обсуждался внесенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении изменений в Закон СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
Законопроект предусматривает проведение на дому медицинских процедур для граждан, нуждающимся в искусственной вентиляции легких. За счет городского бюджета такие больные будут обеспечиваться оборудованием и расходными материалами. Мера призвана повысить качество жизни тяжелобольных людей.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение рекомендовать Собранию принять указанный проект за основу.
Петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, бесплатно обеспечат приборами
На заседании комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению в Мариинском дворце депутаты обсудили законопроект об обеспечении петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, за счет бюджета.
Как сообщает "Конкретно.ру", в Мариинском дворце состоялось совместное заседание комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. В ходе совместного заседания обсуждался внесенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении изменений в Закон СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».