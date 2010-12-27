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Петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, бесплатно обеспечат приборами
Сегодня, 12:10
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TretyakovaS
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Петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, бесплатно обеспечат приборами

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На заседании комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению в Мариинском дворце депутаты обсудили законопроект об обеспечении петербуржцев, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на дому, за счет бюджета.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Мариинском дворце состоялось совместное заседание комитета по законодательству и постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. В ходе совместного заседания обсуждался внесенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении изменений в Закон СПб «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Законопроект предусматривает проведение на дому медицинских процедур для граждан, нуждающимся в искусственной вентиляции легких. За счет городского бюджета такие больные будут обеспечиваться оборудованием и расходными материалами. Мера призвана повысить качество жизни тяжелобольных людей.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение рекомендовать Собранию принять указанный проект за основу.

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Категории: Новости СПб

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