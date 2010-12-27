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Петербуржцев месяц будет пугать пожарная охрана
Сегодня, 11:21
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Shdaria
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Петербуржцев месяц будет пугать пожарная охрана

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В Петербурге начались плановые мероприятия связанные с пожарной охраной.

 18 июля в Петерубeрге в помещении Гостиного двора сообщили по громкой связи о задымлении, что напугало петербуржцев. 

Выяснилось, что данное мероприятие оказалось тренировкой, а также предупредили, что подобные сообщения будут "пугать" людей еще месяц.

Очевидцы сообщают, что услышали объявление по громкой связи в вестибюле станции метро "Гостиный двор", который находится в универмаге. В сообщении говорилось, чтобы посетители торгового центра без паники покинули помещение из-за задымления. Стоит отметить, что торговый центр на момент объявления еще не был открыт для посетителей. 

Стало известно, что никакого задымления не было вовсе, пресс-служба Гостиного двора объясняет, что сообщение о задымлении - плановые мероприятия, которые относятся к пожарной охране. 

Теги: гостиный двор задымление , задымление , метро , новости петербург , новости спб , петербург , пожарная охрана
Категории: Лента новостей Новости СПб

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