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Петербуржцам предлагают поехать на работу на велосипеде 10 февраля‍

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Город, в котором наибольшее количество людей поедут на работу на велосипедах, будет считаться победителем

В пятницу, 10 февраля 2017 года, петербуржцам предложат отправиться на работу на велосипедах.  Инициаторами проведения акции в Северной столице стал городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. 

По словам представителей пресс-службы ведомства, цель акции – продемонстрировать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю и общественному транспорту.

– Он также является хорошим способом поддержания физической формы - прокомментировали организаторы мероприятия.

Отмечается, что пока Санкт-Петербург лидирует по количеству зарегистрировавшихся участников в России. В мире первое место по этому показателю занимает Осло, норвежская столица.

Петербургские чиновники собираются на личном примере доказать удобство использования велосипеда для поездок на работу и сами сесть на велосипеды.

Видео: из архива  

Теги: акция , велосипедисты , на работу на велосипеде , петербург
Категории: Новости СПб

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