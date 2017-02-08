Петербуржцам предлагают поехать на работу на велосипеде 10 февраля‍

В пятницу, 10 февраля 2017 года, петербуржцам предложат отправиться на работу на велосипедах. Инициаторами проведения акции в Северной столице стал городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

По словам представителей пресс-службы ведомства, цель акции – продемонстрировать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной альтернативой автомобилю и общественному транспорту.

– Он также является хорошим способом поддержания физической формы - прокомментировали организаторы мероприятия.

Отмечается, что пока Санкт-Петербург лидирует по количеству зарегистрировавшихся участников в России. В мире первое место по этому показателю занимает Осло, норвежская столица.

Петербургские чиновники собираются на личном примере доказать удобство использования велосипеда для поездок на работу и сами сесть на велосипеды.

Видео: из архива