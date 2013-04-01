Петербуржцам показали историю греческого искусства в инсталляциях и скульптурах

Выставка «GENII LOCI: греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день», проходящая в ЦВЗ «Манеж» в Петербурге, предлагает посетителям своими глазами увидеть путь художественного развития искусства Греции.

Экспозиция, собравшая 147 работ живописи, фотографии, видео-арта, инсталляций, скульптуры, стала первой масштабной выставкой современного греческого искусства в России. Впервые мы можем ознакомиться с наиболее значимыми для Греции художниками, впервые увидеть, как в их произведениях нашли отражение исторические события прошлого века, впервые почувствовать причастность Греции к современному художественному процессу. Впервые она предстает перед нами в свете художественных дискуссий и стремительного обновления ХХ века.

Хотя греческая культура нашего времени и включена в общеевропейский художественный контекст, она, тем не менее, сохраняет глубочайшую связь с историческим античным наследием. Переплетение модернистских направлений с традиционной стилистикой, использование достижений технического прогресса в сочетании с классическими сюжетами придает произведениям современных авторов особый национальный колорит.

Пространство выставочного зала, разделенное на 3 тематические зоны, представляет вниманию зрителя 3 наиболее значимых периода для искусства Греции ХХ-ХХI веков. 30-е годы и послевоенное время, диктаторское правление, новейший период 1980-2000-х гг. – все это нашло отражение в художественных произведениях более ста авторов, чьи работы представлены сегодня в ЦВЗ «Манеж».