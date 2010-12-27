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Петербуржца уличили в трех жестоких изнасилованиях девушек
Сегодня, 16:48
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TretyakovaS
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Петербуржца уличили в трех жестоких изнасилованиях девушек

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Как сообщает "Росбалт",в ходе расследования дела об изнасиловании девушки выяснилось, что ранее обвиняемый совершил два аналогичных преступления. Насильника арестовали.

В ходе расследования дела об изнасиловании девушки всплыли неожиданные факты. Ранее сообщалось,что 15 сентября 2016 года 54-летний мужчина жестоко избил и изнасиловал девушку, угрожая убийством. Преступник был задержан.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по СПб, похожий случай произошел в Сыктывкаре 13 июня прошлого года.

Также петербуржец причастен к изнасилованию, которое произошло 14 лет назад. 17 ноября 2003 года мужчина избил девушку в районе улицы Димитрова и Южного шоссе и надругался над ней, угрожая ножем. 

Насильник арестован. Следствие продолжается. 

Теги: изнасилование , петербург
Категории: Новости СПб

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