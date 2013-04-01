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Вчера, 10:53
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Петербуржца сутки удерживали в квартире, стреляли в него и вымогали деньги

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Петербурженка обратилась в полицию с рассказом об издевательствах над сыном

 В Петербурге 55-летняя женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что ее сына неизвестные преступники сутки держали в квартире, пытали и требовали деньги.

Как стало известно, 29-летний мужчина, о котором его мать сообщила как о пострадавшем, был в больнице. Врачи диагностировали у него два огнестрельных непроникающих ранения левого бедра и предплечья. 

Мужчина, с которым связались полицейские, сумел рассказать, что трое мужчин удерживали его в квартире на 5-м Рыбацком проезде и под угрозой применения физической силы заставили отдать 100 тысяч рублей и ключи от автомобиля и написать расписку на полмиллиона рублей. В качестве аргумента преступники использовали травматическое оружие, выстрелив в него три раза.                   

Видео: архив  

Теги: петербург , похищение человека , удержание силой
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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