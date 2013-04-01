Петербуржца сутки удерживали в квартире, стреляли в него и вымогали деньги

Петербурженка обратилась в полицию с рассказом об издевательствах над сыном

В Петербурге 55-летняя женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что ее сына неизвестные преступники сутки держали в квартире, пытали и требовали деньги.

Как стало известно, 29-летний мужчина, о котором его мать сообщила как о пострадавшем, был в больнице. Врачи диагностировали у него два огнестрельных непроникающих ранения левого бедра и предплечья.

Мужчина, с которым связались полицейские, сумел рассказать, что трое мужчин удерживали его в квартире на 5-м Рыбацком проезде и под угрозой применения физической силы заставили отдать 100 тысяч рублей и ключи от автомобиля и написать расписку на полмиллиона рублей. В качестве аргумента преступники использовали травматическое оружие, выстрелив в него три раза.

Видео: архив