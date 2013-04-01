Петербуржца оштрафовали за сокрытие второго гражданства – Армении

В Петербурге мужчину оштрафовали по относительно недавно введенной статье уголовного кодекса – за сокрытие второго гражданства. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 330.2 ст УК РФ. Гражданина сразу двух стран – России и Армении – признали виновным в недонесении о том, что у него имеется второй гражданский паспорт другой страны.
Подусудимого приговорили к выплате денежного штрафа размером 30 тысяч российских рублей.
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