Петербуржца оштрафовали за сокрытие второго гражданства – Армении

Мужчину осудили по уголовной статье за то, что он не подал уведомления о втором паспорте

В Петербурге мужчину оштрафовали по относительно недавно введенной статье уголовного кодекса – за сокрытие второго гражданства. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 330.2 ст УК РФ. Гражданина сразу двух стран – России и Армении – признали виновным в недонесении о том, что у него имеется второй гражданский паспорт другой страны.

Подусудимого приговорили к выплате денежного штрафа размером 30 тысяч российских рублей.

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