Синоптики пугают холодными выходными в Петербурге

Температура воздуха в Северной столице опустится значительно ниже нуля. Также будет дуть порывистый ветер.

Выходные в Петербурге обещают быть холодными. Синоптики сообщают ужасные новости о том, что оттепель в городе продержится недолго. Уже в пятницу вечером температура опустится ниже минус одного или трех градусов. А в субботу станет еще холоднее и градусник опустится ниже минус восьми. При этом по ощущениям, температура будет еще ниже. Так как в городе сохранится западный ветер до 15 метров в секунду. Но уже во второй половине дня в воскресенье будет потепление до нуля.

Кроме того, в городе обещают осадки в виде дождя и снега. Это в купе с низкой температурой может привести к гололеду.

Автовладельцам стоит сохранять осторожность на дорогах. Выбирать низкую скорость, соблюдать увеличенную дистанцию. Перед пешеходными переходами стоит притормаживать, чтобы обезопасить себя и окружающих людей.

Накануне мы сообщали, что штормовой ветер будет ломать деревья и рекламные щиты в Петербурге. Синоптики обещали порывы ветра до 15-18 метров в секунду.