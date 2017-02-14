Петербургского школьника-подростка развращали в гостях

Взрослый мужчина приставал к 15-летнему мальчику

В Петербурге жителя Приморского района подозревают в развращении несовершеннолетнего мальчика-подростка. С заявлением в полицию обратилась 41-летняя мать мальчика.

Женщина рассказала, что несколькими днями ранее 33-летний взрослый знакомый семьи в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Маршала Новикова, совершил развратные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетнего сына. Школьник находился в указанной квартире в гостях.

Сообщается, что подозреваемый в развращении пятнадцатилетнего школьника был задержан, а материалы дела уже переданы в Следственный комитет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив