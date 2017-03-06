Призывник из Петербурга заплатил 100 тысяч за кражу водки, печенья и смартфона

Молодого человека приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за кражу телефона, алкоголя, газировки и печенья. Но расплатиться с долгом он решил только в тот момент, когда ему угрожало ужесточение наказания.

23-летний призывник из Петербурга украл из квартиры женщины мобильный телефон, бутылку водки, кока-колу и пачку печенья. Московский гарнизонный военный суд признал молодого человека виновным. В качестве наказания ему выписали штраф в 100 тысяч рублей. Но подсудимый решил, что он легко отделался и не пытался оплачивать свой долг перед государством.

Пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по городу сообщает, что исполнительным листом призывника занимались в Полюстровском отделе. Для начала мужчину лишили возможности выезжать за границу. Но это никак не отразилось. Тогда сотрудник ССП обратился в суд с просьбой заменить штраф на обязательные работы. Буквально перед началом заседания призывник явился с квитанцией о полной оплате долга. В результате исполнительное производство было прекращено.

На прошлой неделе в Петербурге отец-должник попросил дедушку заплатить долг по алиментам внучке. Мужчина попался приставам из мобильной группы "Поток". Чтобы не лишиться машины ему пришлось постараться передать деньги своему ребенку.