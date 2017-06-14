Наркоторговец из Петербурга был задержан при передаче "веселых веществ" курьеру

Килограмм растительного наркотика был изъят из незаконного оборота в Красносельском районе Петербурга. На двух причастных завели уголовное дело и отправили в СИЗО.

По данным "Фонтанки", в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники УКОНа (управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) вышли на местного жителя, причастного к торговле немалыми объемами запрещенной продукции. Задержание произошло 12 июня у дома №54 по Красносельскому шоссе, где, как предполагается, 47-летний подозреваемый встречался с мелкооптовым дилером 35 лет. После того, как оперативники обнаружили у старшего при себе пять стограммовых плиток, напоминавших растительный наркотик, стражи порядка отправились с обыском в квартиру в Горелово. Там 47-летний петербуржец хранил ещё столько же, предположительно, запрещённого вещества.



Экспертиза подтвердила, что всё изъятое – около килограмма растительного наркотика. Теперь задержанные проходят подозреваемыми по уголовной статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. На время расследования оба помещены под стражу.