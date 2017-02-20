Бизнесмен из Петербурга попал под суд из-за тайного счета в банке

Предприниматель задолжал партнеру 2,5 миллиона. Когда суд постановил их выплатить, он перевел все деньги фирмы на новый счет, который прятал от судебных приставов.

Петербургскому бизнесмену придется стать фигурантом уголовного дела за попытку скрыть деньги от судебных приставов. Владелец компании по прокату автобусов задолжал своему партнеру 2,5 миллиона. Обделенный предприниматель обратился в суд, и тот встал на его сторону.

Сразу после суда провинившийся владелец фирмы перевел партнеру 500 тысяч рублей. Но вместе с этим решил схитрит и открыл новый счет. На него предприниматель перевел оставшиеся деньги своей фирмы. Однако судебные приставы смогли вычислить тайный счет. Там оказалась сумма, достаточная для покрытия долга.

Деньги достались партнеру хитрого бизнесмена. А вот ему повезло меньше. Кроме значительного сокрушения средств на счетах, ему предстоит уголовное дело. Наказать мужчину могут за неисполнение приговора суда.

Приставы имеют дело с разными нарушителями. Но некоторые отличаются особой настойчивостью. Лихач из Петербурга накопил 91 штраф за быструю езду. Всего нарушения водителя вышки в 85 тысяч рублей. Чтобы вразумит должника, ему решили временно ограничить возможность управлять автомобилем.