Бизнесмен из Петербурга попал под суд из-за тайного счета в банке

Петербургскому бизнесмену придется стать фигурантом уголовного дела за попытку скрыть деньги от судебных приставов. Владелец компании по прокату автобусов задолжал своему партнеру 2,5 миллиона. Обделенный предприниматель обратился в суд, и тот встал на его сторону.
Сразу после суда провинившийся владелец фирмы перевел партнеру 500 тысяч рублей. Но вместе с этим решил схитрит и открыл новый счет. На него предприниматель перевел оставшиеся деньги своей фирмы. Однако судебные приставы смогли вычислить тайный счет. Там оказалась сумма, достаточная для покрытия долга.
Деньги достались партнеру хитрого бизнесмена. А вот ему повезло меньше. Кроме значительного сокрушения средств на счетах, ему предстоит уголовное дело. Наказать мужчину могут за неисполнение приговора суда.
Приставы имеют дело с разными нарушителями. Но некоторые отличаются особой настойчивостью. Лихач из Петербурга накопил 91 штраф за быструю езду. Всего нарушения водителя вышки в 85 тысяч рублей. Чтобы вразумит должника, ему решили временно ограничить возможность управлять автомобилем.