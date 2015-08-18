Петербургский школьник получил «Малую Нобелевскую премию»

Петербургский десятиклассник, ученик лаборатории непрерывного математического образования, стал лауреатом Grand Award IV степени. Кроме того, юноша занял второе место на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel ISEF 2017 года.
Еще один петербуржец получил за свою работу «Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия» премию Sресial Award III степени, вручаемую Американским математическим обществом. В финале приняли участие 1778 победителей самых крупных научных конкурсов из 78 стран мира.
Intel ISEF – это международный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников, ежегодно проходит в США и координируется авторитетной некоммерческой организацией Science Service. ISEF — это единственное в своем роде международное мероприятие для подростков от 13 лет до 18 лет.
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