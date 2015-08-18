Петербургский школьник получил «Малую Нобелевскую премию»

Десятиклассник стал лауреатом Grand Award IV степени на всемирном конкурсе Intel ISEF 2017 года

Петербургский десятиклассник, ученик лаборатории непрерывного математического образования, стал лауреатом Grand Award IV степени. Кроме того, юноша занял второе место на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel ISEF 2017 года.

Еще один петербуржец получил за свою работу «Тождества Моноида Перкинса и Задача Тысячелетия» премию Sресial Award III степени, вручаемую Американским математическим обществом. В финале приняли участие 1778 победителей самых крупных научных конкурсов из 78 стран мира.

Intel ISEF – это международный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников, ежегодно проходит в США и координируется авторитетной некоммерческой организацией Science Service. ISEF — это единственное в своем роде международное мероприятие для подростков от 13 лет до 18 лет.

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