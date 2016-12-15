Петербургский пенсионер "заминировал" финал Кубка конфедераций

Пенсионер из Петербурга заявил полиции о готовящемся теракте, который якобы состоится 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург Арена".
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, сказал, что взрыв произойдет во время финальной игры Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. Он добавил, что теракт случится на третьей или пятой трибуне.
Сотрудники полиции вскоре установили личность позвонившего человека. Это 62-летний петербуржцев из Петроградского района, сообщает "Фонтанка". У него провели обыск дома, в ходе которого не было обнаружено подозрительных или опасных предметов.
Неизвестно, что заставило мужчину сделать ложное сообщение о теракте. Тем не менее в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время пенсионер отпущен под обязательство о явке.
Фото: blogger-inform.com.ua