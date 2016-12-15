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Петербургский пенсионер "заминировал" финал Кубка конфедераций
Сегодня, 12:44
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mari_dolbish
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Петербургский пенсионер "заминировал" финал Кубка конфедераций

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Мужчина сообщил в полицию о том, что во время матча сборных Германии и Чили произойдет взрыв на "Санкт-Петербург Арене".

Пенсионер из Петербурга заявил полиции о готовящемся теракте, который якобы состоится 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, сказал, что взрыв произойдет во время финальной игры Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. Он добавил, что теракт случится на третьей или пятой трибуне.

Сотрудники полиции вскоре установили личность позвонившего человека. Это 62-летний петербуржцев из Петроградского района, сообщает "Фонтанка". У него провели обыск дома, в ходе которого не было обнаружено подозрительных или опасных предметов.

Неизвестно, что заставило мужчину сделать ложное сообщение о теракте. Тем не менее в его отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время пенсионер отпущен под обязательство о явке. 

Фото: blogger-inform.com.ua

Теги: санкт-петербург арена , телефонный терроризм , теракт
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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