Стало известно, на что петербургский метрополитен потратит более 20 млрд рублей

Петербургская подземка в ближайшие 4 года потратит более 20 млрд рублей на развитие инфраструктуры и закупку составов.

У метрополитена Санкт-Петербурга серьезные планы на обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры. В ближайшие четыре года руководство организации планирует потратить на техническую часть более 20.4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Петербургского метрополитена". Известно, что речь идет как о собственных средствах, так и о деньгах городского и федерального бюджетов. Причем 12.4 млрд рублей, то есть, половина все суммы, придет путем привлечения отдельной кредитной линии.

Уже известно, на что пойдет эти деньги, составляющие, например, половину от общего бюджета Зимних Олимпийских игр в Сочи. Около 12 млрд рублей потратят на закупку составов для "зеленой ветки" городского метро. Сюда будут закуплены современные локомотивы и вагоны. Еще 3.8 и 2.2 млрд рублей уйдут на составы с асинхронным приводом и обеспечение мер безопасности, соответственно. Отдельные средства будут выделены на установку камер видеонаблюдения в вестибюлях и тоннелях, а также на установление сети wi-fi в городской подземке.

Ранее мы писали, что специальная рабочая группа обсудит проект создания открытого метро в Петербурге.