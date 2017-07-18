Как сообщает "Фонтанка", инспектор управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти при покупке автомобиля в салоне на Уральской улице нарвался на лже-менеджера, которому передал 500 тысяч рублей. После получения денег мошенник скрылся.
После того, как мужчина выбрал подходящий автомобиль, он принялся составлять договор и передал сотруднику деньги, после чего тот скрылся.
Салон оборудован камерами видеонаблюдения.
Сегодня, 10:22
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Петербургский инспектор ГИБДД стал жертвой лже-менеджера в автосалоне
Обычная покупка автомобиля обернулась для инспектора управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти потерей более 500 тысяч рублей. Как стало известно, мужчина нарвался на лже-менеджера.
Как сообщает "Фонтанка", инспектор управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти при покупке автомобиля в салоне на Уральской улице нарвался на лже-менеджера, которому передал 500 тысяч рублей. После получения денег мошенник скрылся.