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Петербургский инспектор ГИБДД стал жертвой лже-менеджера в автосалоне

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Обычная покупка автомобиля обернулась для инспектора управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти потерей более 500 тысяч рублей. Как стало известно, мужчина нарвался на лже-менеджера.

Как сообщает "Фонтанка", инспектор управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти при покупке автомобиля в салоне на Уральской улице нарвался на лже-менеджера, которому передал 500 тысяч рублей. После получения денег мошенник скрылся.

После того, как мужчина выбрал подходящий автомобиль, он принялся составлять договор и передал сотруднику деньги, после чего тот скрылся.

Салон оборудован камерами видеонаблюдения.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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