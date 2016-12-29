Петербургский девятиклассник сбежал в Москву на попутках

Мать мальчика обратилась с заявлением о пропаже сына

В Петербурге встревоженная мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетнего сына. По ее словам, 15-летний мальчик ушел из дома и сказал, что собирается в Москву.

Расстроенная мать сообщила, что 15-летний подросток ушел из дома на школьные занятия. Спустя два часа он позвонил матери и сказал, что успел добраться из Кингисеппа в Петербург, а теперь собирается в Москву.

Мальчика ищут. На вид мальчику 14 лет, бледный, темноволосый с короткой стрижкой, глаза голубые. Был одет в серую зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы, серую кофту с черными вставками из флиса, на ногах были черные полусапоги. С собой девятиклассник взял паспорт и мобильный телефон с разбитым экраном.

Отмечается, что раньше подросток желания уйти из дома не выказывал, и тем более подобных демаршей не совершал.

Видео: из архива