Чуть-чуть: петербургский авторынок в январе вырос на 0.1%

Автомобильные дилеры продали на 6 автомобилей больше, чем в январе прошлого года.

Петербургский авторынок понемногу выходит из затяжного кризиса. Впрочем, пока что о серьезно росте говорить рано. Скорее, речь идет о стагнации. Так, по данным Auto-Dealer-СПб, в январе 2017 года петербуржцы купили на 6 машин больше, чем в первом месяце прошлого года. Формальность, однако эксперты смогли зафиксировать рост авторынка в Северной столице на 0.1%. Всего же за минувший январь в Петербурге были проданы 6573 новых автомобиля. Большую часть продаж традиционно составили легковушки и легкие коммерческие машины.

Важно отметить, что общий фон рынка в Петербурге лучше, чем в целом по стране. Доля нашего города в январских продажах по всей России составила 8.4%.

Еще одно интересное наблюдение экспертов состоит в том, какие собственно машины покупали петербуржцы в январе. Почему-то однозначными лидерами продаж стали Hyundai Solaris и Crets. Они составили 85% от всего уровня продаж в первом месяце года.

Ранее канал Piter.TV писал, что петербургский Hyundai начал собирать компактные машины.