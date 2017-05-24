Дежавю: Вопрос о референдуме по Исаакию сняли с повестки заседания ЗакСа

Вопрос о референдуме по судьбе Исаакиевского собора вновь исключили из повестки дня перед заседанием Законодательного собрания Петербурга. Практически повторилась история недельной давности.

На заседании Законодательного собрания Северной столицы вновь не будут рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. История недельной давности повторилась практически полностью. Напомним, на прошлой неделе Piter.tv писал, что вопрос о референдуме по статусу Исаакия внесли в повестку ЗакСа на 24 мая.

Однако сегодня, 24 мая, депутат от "Единой России" Борис Ивченко предложил снять вопрос с рассмотрения. При этом, как и неделю назад, народный избранник причин своей позиции не озвучил. За предложение проголосовало 37 депутатов, а против – 12.

Неделю назад, 17 мая, ЗакС также снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Тогда предложение Ивченко поддержали 38 человек. Из-за этого петербуржцы собрались у стен ЗакСа в поддержку референдума по Исаакиевскому собору. На месте событий даже задержали одного активиста.