Детский хоспис в Петербурге отметил 14-ю годовщину

Свой 14-й день рождения отпраздновал Санкт-Петербургский Детский хоспис. Праздник, прошедший 1 июня, собрал вместе пациентов, родителей и даже друзей учреждения.

Гость мероприятия вице-губернатор Константин Серов передал Детскому хоспису поздравления от губернатора Георгия Полтавченко.

«Георгий Сергеевич всегда ставит в пример отца Александра (основателя детского хосписа) и говорит, что если бы во всех учреждениях была такая добрая, семейная, теплая атмосфера, болезней было бы меньше», – отметил Константин Серов.

Мероприятие не обошел стороной и руководитель первого Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Он также поздравил гостей мероприятия и выразил благодарность сотрудникам.





Депутат Законодательного собрания Дмитрий Тугов обратился с приветственным словом к собравшимся. Больше всех удивили давние друзья детского хосписа – служба пожарной охраны Невского района, сотрудники которой преподнесли гостям праздника подарок: большой торт с изображением пожарной машины.





Каждый год стационар празднует день рождения по-разному. В этот раз Детский хоспис собрал гостей на «квартирнике». Вся территория, прилегающая к зданию, превратилась в большую импровизированную «квартиру», где каждый смог найти что-то свое: посетить мастер-классы по лепке из соленого теста, по изготовлению кукол, по художественной росписи, поиграть или отдохнуть в "гостиной", отведать праздничное угощение на "кухне". На территории «квартиры» работали парикмахеры и художники, участники могли сделать себе прическу и аквагрим. На «балконе» разместилась фотобудка. На день рождения в гости к Детскому хоспису пришли клоуны, мимы, музыканты, а также давние лохматые друзья – собаки-терапевты.