Петербургских студентов призывают не участвовать в митингах Навального в День России

В России 12 июня состоится вторая масштабная антикоррупционная акция. В Санкт-Петербурге митинги не согласованы с администрацией города.

Студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения отговаривают от участия в митингах 12 июня. В сообществе отдела по воспитательной работе СПбГИКиТ появился пост, в котором администрация института просит "не поддаваться на призывы и другие провокационные предложения", которые направлены на "дестабилизацию общественного порядка, поступающие в социальных сетях или других информационных источников".

В понедельник, 12 июня, отмечается День России, и именно в этот день сторонники Алексея Навального собираются провести масштабную антикоррупционную акцию. В ряде городов акция согласована с властями, однако Смольный отклонил заявки активистов.

В посте написано, что политик Алексей Навальный призывает выйти на протестные акции против действующей власти. Кроме того, там сказано, что "нельзя позволять этим людям реализовать свои политические амбиции незаконным путем".

Фото: miss-tramell.livejournal.com