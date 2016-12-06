Петербуржцы создали камеру для съемки голограмм мельчайших объектов

Ученые в Петербурге собрали установку, которая с сверхбыстрой скоростью фиксирует галограммы с мельчайших объектов.

Петербургские учены из университета ИТМО создали установку, которая с фемтосекундной скоростью снимает голограммы с мелких объектов.

Новая камера выводит рельеф изучаемого образца по искажению лазерного импульса, который проходит сквозь. Он имеет возможность визуализировать вплоть до прозрачных биоструктур без введения в них контрастных веществ, с чем не справляются электронные микроскопы.

Такая установка может вести съмку быстрых процессов в прозрачных образцах, а также увеличивает разрешение снимков в широких пределах. Прибор фиксирует фазовые деформации сверхкоротких, или фемтосекундных, лазерных импульсов, создающиеся, когда свет проходит сквозь исследуемый объект. Фазовые изображения, или голограммы, помогут изучить клетки, чтобы был лучше понятен механизм аутоиммунных, онкологических, нейродегенеративных заболеваний, а также отслеживать эффективность противораковой терапии.

В живых клетках всегда идет процесс. Так, в клетках происходит до ста миллиардов биохимических реакций и физических процессов. Их регистрация запрашивает высокого временного разрешения.