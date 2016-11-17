Танцоры на колясках из Петербугра стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»

В Москве прошел VII всероссийский традиционный фестиваль паралимпийского спорта «Парафест». Победили петербургские танцоры на колясках – воспитанники коррекционных школ «Озерки» и «Динамика».

Турнир для спортсменов, не достигших 18-ти лет, прошел при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Этот год запомнился необычной программой, в которую вошли танцы на колясках.



Самая многочисленная делегация приехала из Санкт-Петербурга - города, где и началось продвижение этого вида спорта. Северную столицу представили 20 ребят из спортивного клуба «Танец на колесах», коррекционных школ «Динамика», «Озерки» и Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта. Делегацию возглавила заслуженный тренер России Елена Лозко.



В соревнованиях между коллективами «СОЛО ДЭНС» из Воронежа и «ДУЭТ» из Москвы первенство завоевали петербуржцы: 5 золотых медалей (Андрей Рожинов, Дарья Попова, Анастасия Пономарева, Даниил Короткови пара Андрей Рожинов и Яна Шинкарева – школа «Динамика»), 1 серебряная (Андрей Пантович – школа «Динамика») и 3 бронзовых (Надежда Чирикова, Ян Подольницкий – школа «Динамика», Эльвира Кчибекова – школа «Озерки»). Воронежцы завоевали 1 золото и 2 серебра, москвичи – 3 серебряные и 1 бронзовую медали.



Ближайший турнир - соревнование ансамблей в рамках Кубка Континентов, где чемпионы смогут себя проявить,состоится в сентябре 2017 года в Петербурге.