Руководители петербургских таксопарков выступили против единого белого цвета для всех такси

По данным Росбалта, ряд руководителей таксопарков выступили против введения единого белого цвета для городских такси.

Проект был разработан в Смольном. На данный момент он находится на рассмотрении в парламенте. Проект предусматривает, что все легковые такси в Петербурге должны иметь «белую цветовую гамму». В комитете по транспорту отметили, что именно белый цвет является самым распространенным и имеется в линейке всех марок машин. Около 30% поверхности авто предприниматели при этом смогут заполнить собственными логотипом.



А вот вводить желтые номера в Смольном отказались. По словам чиновников, это решение входит в компетенцию региональных властей.



Перевозчики выразили искреннее негодование. Они считают, что проект - "пиар-ход Смольного", а на качестве услуг нововведение никак не скажется. По мнению представителей такси, белый цвет никак не выделяет авто из потока других машин. Также было высказано предположение сделать исключение для бизнес-класса, чтобы машины могли быть черного цвета.



Другие же владельцы таксомоторных фирм отметили, что белый цвет является самым выгодным с точки зрения экономии. Но предприниматели настаивают на получении других преференций для официальных перевозчиков, в их число входит предоставление дополнительных парковочных мест и ужесточении процедуры выдачи разрешений на работу.



По данным комитета по транспорту, в Петербурге 35 тыс. водителей имеют действующее разрешение на работу в качестве таксиста. Представители отрасли указывают, что в этой сфере предложение больше спроса.