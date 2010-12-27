Проект был разработан в Смольном. На данный момент он находится на рассмотрении в парламенте. Проект предусматривает, что все легковые такси в Петербурге должны иметь «белую цветовую гамму». В комитете по транспорту отметили, что именно белый цвет является самым распространенным и имеется в линейке всех марок машин. Около 30% поверхности авто предприниматели при этом смогут заполнить собственными логотипом.
А вот вводить желтые номера в Смольном отказались. По словам чиновников, это решение входит в компетенцию региональных властей.
Перевозчики выразили искреннее негодование. Они считают, что проект - "пиар-ход Смольного", а на качестве услуг нововведение никак не скажется. По мнению представителей такси, белый цвет никак не выделяет авто из потока других машин. Также было высказано предположение сделать исключение для бизнес-класса, чтобы машины могли быть черного цвета.
Другие же владельцы таксомоторных фирм отметили, что белый цвет является самым выгодным с точки зрения экономии. Но предприниматели настаивают на получении других преференций для официальных перевозчиков, в их число входит предоставление дополнительных парковочных мест и ужесточении процедуры выдачи разрешений на работу.
По данным комитета по транспорту, в Петербурге 35 тыс. водителей имеют действующее разрешение на работу в качестве таксиста. Представители отрасли указывают, что в этой сфере предложение больше спроса.
Руководители петербургских таксопарков выступили против единого белого цвета для всех такси
По данным Росбалта, ряд руководителей таксопарков выступили против введения единого белого цвета для городских такси.
Проект был разработан в Смольном. На данный момент он находится на рассмотрении в парламенте. Проект предусматривает, что все легковые такси в Петербурге должны иметь «белую цветовую гамму». В комитете по транспорту отметили, что именно белый цвет является самым распространенным и имеется в линейке всех марок машин. Около 30% поверхности авто предприниматели при этом смогут заполнить собственными логотипом.