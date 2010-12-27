"Наркодачники" из Петербурга получили больше 30 лет на четверых

Плантацию из полусотни кустов растительного наркотика разбили четыре петербуржца. Суд оценил действия "наркофермеров" в 31 с половиной год колонии строгого режима в зависимости от роли каждого.

2 июня пресс-служба прокуратуры города сообщила, что запрещенные растения предназначались для продажи. В октябре 2015 года организатор и двое участников уже попадались в руки сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, но желание получать прибыль у "фермеров" не ослабло, и единственный оставшийся на свободе «огородник» собрал новый урожай.



Впоследствии на обнаруженной в Тосненском районе Ленобласти плантации сотрудники правоохранительных органов насчитали 53 куста запрещённого растения.



Хобби, так и не переросшее в бизнес, квалифицировали как культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и как покушение на сбыт в обычном и крупном размерах. Найденные у одного из членов группы психотропные вещества пополнили список статей Уголовного кодекса хранением без цели сбыта.



Суд признал "фантастическую четверку" виновными. Главарь получил десять лет, двое участников – по 6 и 6 с половиной, а владелец психотропных веществ - 9 лет. Наказание подсудимые будут отбывать в колонии строгого режима.