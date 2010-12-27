Петербургские пара-гребцы взяли 4 медали на турнире в Москве

Петербургские гребцы с инвалидностью на турнире " «Большая Московская Регата – 2017» завоевали 4 медали: золотую, серебряную и две бронзы.

По данным Благотворительного фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в Москве на гребном канале «Крылатское» состоялись международные соревнования по академической гребле –«56-ая Большая Московская Регата». В гонках среди пара-спортсменов приняли участие гребцы из различных регионов России и представители Белорусии.



Абсолютно все петербургские участники турнира вернулись с наградами. В одиночном разряде в своих категориях медали завоевали Юлия Сидорцова (серебро) и Вячеслав Махов (бронза). Пара Валентина Жагот и Владимир Бондаренко стали победителями в классе «двойка mix», также в этом разряде, вместе с Ольгой Кононовой из Московской области, бронзу завоевал житель Северной столицы Евгений Борисов, второе место за экипажем из Московской области.



Спортсменам предстоит Кубок Мира, который пройдет совсем скоро в Польше, а также чемпионат России.