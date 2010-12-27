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В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Кубка конфедераций-2017
Сегодня, 14:38
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Shdaria
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В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Кубка конфедераций-2017

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На время Кубка конфедераций в Петербурге будет действовать законопроект о запрете продажи алкоголя.

 Петербургские депутаты предложили внести законопроект о запрете продажи алкоголя во время Кубка конфедераций-2017. Комиссия ЗакСа по промышленности экономике и предпринимательству 5 июня рекомендовала внести документ на рассмотрение городского парламента.

В законопроекте указано, что в дни соревнованй, а также за день их проведения розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах запрещена. Действует этот закон только в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове.

В Смольном установили, что данный законопроект коснется 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Так, в течение 8 дней торговые точки не смогут осуществлять продажу алкогольных напитков. 

 

Теги: запрещена продажа алкоголя , кубок конфедераций 2017 , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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