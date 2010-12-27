В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Кубка конфедераций-2017

На время Кубка конфедераций в Петербурге будет действовать законопроект о запрете продажи алкоголя.

Петербургские депутаты предложили внести законопроект о запрете продажи алкоголя во время Кубка конфедераций-2017. Комиссия ЗакСа по промышленности экономике и предпринимательству 5 июня рекомендовала внести документ на рассмотрение городского парламента.

В законопроекте указано, что в дни соревнованй, а также за день их проведения розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах запрещена. Действует этот закон только в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове.

В Смольном установили, что данный законопроект коснется 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Так, в течение 8 дней торговые точки не смогут осуществлять продажу алкогольных напитков.