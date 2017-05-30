Бизнесмены Петербурга в 2016 году пожаловались омбудсмену более 900 раз

По итогам 2016 года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге обращались более 900 раз. Омбудсмен рассказал об основных темах жалоб.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов рассказал на правительственном заседании, что за 2016 год к нему поступило более 900 обращений от бизнесменов Северной столицы. Около 31% всех обращений были посвящены правоотношений в сфере земельных отношений и имущественных прав. Еще 16% - нарушениям в уголовно-правовой сфере.

Предприниматели в 2016 году были обеспокоены числом внеплановый проверок малого и среднего бизнеса. 27% обращений были об этом. В частности, бизнесмены были недовольны низкой квалификацией инспекторов и качеством проверок, а также требованиями избыточного комплекта документов.

Также проблемы для петербуржцев создал комитет имущественных отношений: ведомство отказывалось продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов, если арендаторы передавали их третьим лицам.

Омбудсмен отметил, что в сравнении с 2015 годом число жалоб от предпринимателей выросло на 9,3%.