Петербургская школьница улетела в Египет, чтобы «выйти замуж»

Девушка взяла с собой банковские карты своей матери

В полицию Красносельского района обратилась 43-летняя петербурженка с рассказом об исчезновении своей несовершеннолетней дочери. По ее словам, дочь-подросток растворилась не бесследно: девочка оставила записку странного содержания.

По словам заявительницы, 17-летняя девушка написала, что собирается уехать в Египет, "чтобы выйти там замуж". Кроме того, она забрала с собой несколько банковских карточек, принадлежащих ее матери. Также она взяла с собой свой заграничный и общегражданский паспорта.

Полиция приняла заявление, сейчас девушку ищут.

Видео: архив