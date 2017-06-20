Петербургская школьница улетела в Египет, чтобы «выйти замуж»

В полицию Красносельского района обратилась 43-летняя петербурженка с рассказом об исчезновении своей несовершеннолетней дочери. По ее словам, дочь-подросток растворилась не бесследно: девочка оставила записку странного содержания.
По словам заявительницы, 17-летняя девушка написала, что собирается уехать в Египет, "чтобы выйти там замуж". Кроме того, она забрала с собой несколько банковских карточек, принадлежащих ее матери. Также она взяла с собой свой заграничный и общегражданский паспорта.
Полиция приняла заявление, сейчас девушку ищут.
Видео: архив