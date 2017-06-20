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Петербургская школьница улетела в Египет, чтобы «выйти замуж»

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Девушка взяла с собой банковские карты своей матери

В полицию Красносельского района обратилась 43-летняя петербурженка с рассказом об исчезновении своей несовершеннолетней дочери. По ее словам, дочь-подросток растворилась не бесследно: девочка оставила записку странного содержания.

По словам заявительницы, 17-летняя девушка написала, что собирается уехать в Египет, "чтобы выйти там замуж". Кроме того, она забрала с собой несколько банковских карточек, принадлежащих ее матери. Также она взяла с собой свой заграничный и общегражданский паспорта. 

Полиция приняла заявление, сейчас девушку ищут.

Видео: архив 

Теги: египет , кража , петербург , поиски девушки , пропажа человека
Категории: Происшествия Новости СПб

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