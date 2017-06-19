Промышленность Петербурга выросла в мае за счет автомобилей и текстиля

Промышленность Северной столицы в январе-мае выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основное ускорение пришлось на последний месяц весны.

В Петербурге за первые пять месяцев 2017 года выросло промышленное производство. В январе-мае 2017 года этот показатель вырос на 2,7% по сравнению с прошлым годом. По данным Петростата, на январь-апрель пришлось 2,3%, а в последний месяц весны произошло ускорение.

Положительную динамику отметили сразу в нескольких сегментах. Больше всего прирост заметен в выпуске резиновых и пластмассовых изделий (на 36%), автотранспортных изделий (25%) и текстиля (34%). При этом в Петростате отмечают, что динамика обусловлена спадом в прошлом году.

При этом в нынешнем году неожиданно замедлилось производство продуктов питания. За пять месяцев выросло всего на 1,6%. В минусе оказались производители напитков (минус 11,3%) и табачных изделий (минус 1,3%). Также спад заметили и в производстве лекарств.

При этом общий индекс промпроизводства с января 2017 года вырос на 1,7%.