В Петербурге пенсионерка отдала 2000 евро за "волшебные" БАДы

78-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что молодой человек обманом продал ей дорогущие препараты, которые оказались БАДами.

В последнее время участились случаи обращения в полицию доверчивых старушек, обманутых продавцами БАДов. В полицию обратилась 78-летняя петербурженка с просьбой вернуть ей две тысячи евро, которые она отдала за чудодейственные препараты.

В пятницу, 27 января, в квартиру пенсионерки на Ленинском проспекте пришел незнакомец. Молодой человек начал предлагать женщине прекрасные препараты, которые не только продлят ей жизнь, но и подарят здоровье и красоту. Женщина поверила юному продавцу и купила у него средства на две тысячи евро. Получив деньги, злоумышленник скрылся.

Обманутая старушка запомнила внешность любезного продавца. На вид ему было 25-лет. Молодой человек был одет в черную удлиненную куртку и темную вязаную шапочку. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Накануне 76-летняя пенсионерка рассказала о покупке БАДов на 370 тысяч рублей. Девушка принесла препараты в квартиру к старушке на улице Белы Куна. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.