Доверчивая старушка из Петербурга отдала мошеннику 70 тысяч на "помощь" внуку

Незнакомец убедил петербурженку, что ей нужно передать ему деньги для восстановления документов ее внука. Женщина сначала отдала деньги, а потом обратилась в полицию.

Все началось с того, что в понедельник, 21 февраля, в квартире 77-летней женщины раздался звонок. Неизвестный мужчина рассказал ей. Что ее внук потерял документы. А чтобы вернуть бумаги, необходимы деньги.

В половине второго того же дня в квартире женщины на Комендантском проспекте пришел незнакомец. Доверчивая пенсионерка отдала ему 70 тысяч рублей. В деньгами мужчина удалился.

Но как только мошенник удалился, пенсионерка поняла, что ее обманули. Поэтому она сразу же отправилась в правоохранительные органы. Старушка рассказала все события. Полиция занимается тем, что устанавливает подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилые люди часто становятся жертвами обманщиков. На прошлой неделе пенсионер из Петербурга отдал мошеннику 700 тысяч, чтобы "отмазать" сына от тюрьмы. Он поверил в историю незнакомца о том, что его родственник попал в аварию и ему грозит уголовное дело. Когда злоумышленник уехал, мужчина узнал. Что никаких проблем у сына не было.