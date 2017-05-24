Петербургская градозащитница и активистка найдена мертвой

После недельных поисков в Петербурге нашли погибшую девушку

В течение недели в Петербурге и пригородах искали девушку – градозащитницу и ЛГБТ-активистку Ксению Гусеву. Накануне появилось сообщение о том, что ее нашли мертвой. Подробностей не сообщается.

Известно, что девушка ушла из дома неделю назад. В последний раз она выходила на связь 16 мая 2017 года. 28-летнюю ЛГБТ-активистку искали и полицейские, и друзья, и волонтеры. Ориентировки были расклеены по всему Петербургу и размещены в группах в социальных сетях. Сообщалось, что ее видели на станции "Горьковская" в Ленобласти, однако подтверждения этой информации не было.

Накануне о гибели девушки рассказал на своей странице в соцсети ее брат.

Утром в среду в СМИ появились некоторые подробности произошедшего. В частности, пишут, что тело 28-летней девушки было найдено днем 23 мая в трех километрах от железнодорожной станции Горьковская, на берегу Большого Лебяжьего озера. На голову погибшей был надет пакет, к которому подведен шланг от газового баллона. По некоторым данным, на месте происшествия была обнаружена записка с фразой о том, что погибшая девушка «не нашла себя в этой жизни».

Видео: архив