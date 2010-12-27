Петербургская компания "попала" на 2,5 млн рублей за невыполненные работы в срок

Судебные приставы взыскали с Петербургской компании неустойку в размере 2,5 млн рублей.

Приставы взыскали с Петербургской компании 2,5 млн рублей за не выполнившие работы в установленный срок по капитальному ремонту дизелей пограничного корабля.

Известно, что ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» заключило контракт по капитальному ремонту двух дизелей корабля «Н.Сипягин» с ФГКУ «Пограничное Управление ФСБ РФ по Приморскому краю». Срок окончания работы был установлен до апреля 2013 года, но выполнены работы лишь спустся 1,5 года.

За просрочку заказчик потребовал выплату неустойки 5 млн рублей.

Половину суммы заказчкий выплатил, а вторую - только после угрозы руководства об уголовной ответственности.