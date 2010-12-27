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Петербургская компания "попала" на 2,5 млн рублей за невыполненные работы в срок
Сегодня, 12:19
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Shdaria
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Петербургская компания "попала" на 2,5 млн рублей за невыполненные работы в срок

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Судебные приставы взыскали с Петербургской компании неустойку в размере 2,5 млн рублей.

Приставы взыскали с Петербургской компании 2,5 млн рублей за не выполнившие работы в установленный срок по капитальному ремонту дизелей пограничного корабля. 

Известно, что ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» заключило контракт по капитальному ремонту двух дизелей корабля «Н.Сипягин» с ФГКУ «Пограничное Управление ФСБ РФ по Приморскому краю». Срок окончания работы был установлен до апреля 2013 года, но выполнены работы лишь спустся 1,5 года. 

За просрочку заказчик потребовал выплату неустойки 5 млн рублей. 

Половину суммы заказчкий выплатил, а вторую - только после угрозы руководства об уголовной ответственности. 

Теги: неустойка , петербург , судебные приставы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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