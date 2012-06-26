Епархия не поддержала крестный ход Милонова за передачу Исаакия РПЦ

Санкт-Петербургская епархия выступила против крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Крестного хода сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ не будет. Санкт-Петербургская епархия не одобрила предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова. О своем фиаско политик написал в Twitter.

"Думал, это было бы лучше, чем митинг в 15 человек. Смиряемся", - прокомментировал Милонов решение церкви.

В понедельник, 30 января, стало известно, что Милонов собирает крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом депутат планировал собрать десять тысяч участников. Крестных ход он собирался провести 11 февраля. По его задумке шествие должно было начаться у Казанского собора и пройти до Исаакиевского.

На прошлой неделе на Марсовом поле прошел против передачи Исаакиевского собора РПЦ. На нем собралось около двух тысяч участников. Кроме того директор Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил отсрочить передачу Исаакия РПЦ ради мира в душах людей.