Петербургская команда "Звезда" стала чемпионом России по пляжному футболу

Финальная игра петербургской команды по пляжному футболу "Звезда" с брянским "Драйвом 32" закончилась первенством в чемпионате России девушек из Северной столицы.

Как сообщает "Конкретно.ру", в борьбе за российское первенство в чемпионате победила петербургская команда по пляжному футболу "Звезда". Девушки соревновались с брянским "Драйвом 32".



Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд проходил в Казани. В пресс-службе Комитета по физкультуре и спорту рассказали, что "Звезда" стала лучшей среди восьми команд, которые отчаянно боролись за победу в чемпионате.



Групповой раунд подопечные Ивана Канаева начали с проигрыша калининградской команде "Альфа", однако они с легкостью преодолели эту трудность турнира и в полуфинале победили своих соотечественниц из "Невы" со счетом (5:1).



В финальной игре с "Драйвом 32" петербурженки с самого начала взяли верх над брянской командой и удерживали лидерство до конца матча. Футболистки из Северной столицы одержали победу со счетом 7:4, и команда "Звезда" стала чемпионом России.