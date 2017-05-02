В Петербург пришла весна: вторник порадует теплом и солнцем

Столбик термометра поднимется до отметки в +12 градусов, а солнце будет ясно светить целый день.

Сегодня, 2 мая, в Северной столице ожидается теплая погода без осадков. Столбик термометра поднимется до отметки в +12 градусов. Кроме того, будет ясно и преимущественно без осадков. Солнце будет радовать жителей и гостей Петербурга целый день.

Что касается ветра, то он будет северо-западным и западным 6-11 м/с. Также атмосферное давление практически не будет меняться и в настоящее время составляет 768,1 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 77%.

Видео и фото: инстаграм, anastasiya.ustsova