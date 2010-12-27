Молодым матерям Петербурга будут выплачивать 50 тысяч за первого ребенка

Депутаты ЗакСа поддержали предложение губернатора Петербурга выплачивать молодым матерям дополнительные средства при рождении первого ребенка.

Парламентарии поддержали инициативу губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о дополнительной финансовой поддержке молодым мамам. Предполагается выплачивать по 50 тысяч за первого ребенка. Власти рассчитывают, что эта мера поможет стимулировать родителей на рождение второго ребенка. Выплаты начнут осуществлять с января 2018 года.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков заметил, что в городе наблюдается устойчивый прирост населения. С 2015 года численность горожан увеличилась на 10%.

В рамки "молодых матерей" в понимании политиков Северной столицы входят женщины от 20 до 24 лет. О том, собираются ли город поддерживать более юных и зрелых матерей – ничего не известно. Власти города считают негативной тенденцией увеличения возраста женщин, которые решили завести первого ребенка.

На выплаты из городского бюджета выделят 250 миллионов рублей. Ожидается, что с 2019 года компенсация будет индексироваться.