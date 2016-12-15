Петербург стоит в пробках из-за марафона "Белые ночи"

Сегодня, 9 июля, в Северной столице проходит XXVIII Международный легкоатлетический марафон "Белые ночи".

Спортивный марафон "Белые ночи" создал сложную транспортную обстановку в Петербурге. Из-за XXVIII Международного легкоатлетического марафона центральные улицы оказались перекрыты, что привело к большому количеству пробок на дорогах.

Ограничения на дорогах вводятся поэтапно, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Вот список улиц, которые будут перекрыты сегодня, 9 июля:

До 13:30 — Невский проспект от реки Фонтанки до моста Александра Невского, набережная реки Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до Невского проспекта

До 15:10 — Дворцовая набережная, набережная Кутузова, Синопская набережная, Смольная набережная, Троицкий мост, мост Александра Невского

Весь маршрут движения бегунов: Дворцовая пл. - Адмиралтейский пр. - Сенатская пл. - Английская наб. - Благовещенский мост - Университетская наб. - Биржевая пл. - наб. Макарова - Тучков мост - пр. Добролюбова - Кронверкская наб. - Каменноостровский пр. - Троицкая пл. - Петровская наб. - Петроградская наб. - Аптекарская наб. - Аптекарский пр. - ул. Академика Павлова - Каменноостровский пр. - Песочная наб. - Большой Крестовский мост - Петроградская ул. - Морской пр. - Рюхина ул. - Крестовский пр. - Южная дорога - Большой Петровский мост - Петровская пл. - Петровский пр. - Ждановская наб. - Большой пр. П.С. - Тучков мост - наб. Макарова - Биржевая линия - пл. Академика Сахарова - Менделеевская линия - Университетская наб. - Благовещенский мост - Английская наб. – наб. Ново-Адмиралтейский канала - Храповицкий мост - наб. реки Мойки - наб. реки Пряжки - Мясная ул. - наб. канала Грибоедова - Мало-Калинкин мост - наб. реки Фонтанки - Невский пр. - пл. Восстания - Невский пр. - Суворовский пр. - ул. Моисеенко - Синопская наб. - Смольная наб. – Воскресенская наб. - наб. Кутузова - Дворцовая наб. - Дворцовый проезд - Дворцовая пл.

Видео: instagram.com/avtomatik177