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Петербург стоит в "парадных" пробках

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Накануне Дня победы прошла генеральная репетиция парада

В Петербурге во время генеральной репетиции Парада победы, который пройдет завтра, девятого мая, автолюбители на множестве городских улиц стояли в пробках – по ходу движения колонн военной техники на несколько минут перекрывали одну улицу за другой.

«Перекрыли съезд с Индустриального на Шафировский проспект в сторону улицы Руставели, пропускаем военную технику, не видно конца колонны, пробка собралась, объезжайте, – комментировали подписчики сообщества spb_today. – Угол Набережной и Пискаревского тоже пропускаем».

 

В 15:44 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал неожиданно плотное движение на Пискарёвском проспекте: загруженность магистрали из центра — 4 балла, что на 3 балла выше обычного.

Видео: архив

Теги: генеральная репетиция парада , парад победы , петербург , пробки , репетиция парада победы
Категории: ДТП Новости СПб

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