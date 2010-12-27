Петербург стал одним из самых востребованных туристических направлений среди россиян

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма, Северная столица стала одной из самых популярных точек России среди туристов. Впереди только Москва.

Семейные россияне бронируют поездки в Петербург в среднем на неделю и намерены тратить на путешествие чуть более 3 тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Список самых востребованных направлений был составлен по количеству забронированных номеров в гостиницах на лето.



Петербург обогнал Казань, Екатеринбург и Самару.



Стоит отметить, что в первую десятку направлений, которые пользуются спросом для отдыха с детьми, не входят курорты нашей страны. ТурСтат анализирует их отдельно от всех остальных.Первенство в этом перечне завоевали Сочи и Анапа. За ними следом - крымская Ялта.

Из зарубежных стран россияне с детьми не оставили без внимания Турцию, Грецию, Кипр и другие традиционные направления летнего отдыха. Поездки в эти страны обойдутся нашим соотечественникам в среднем чуть более 5 тысяч рублей в сутки.