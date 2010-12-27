Семейные россияне бронируют поездки в Петербург в среднем на неделю и намерены тратить на путешествие чуть более 3 тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Список самых востребованных направлений был составлен по количеству забронированных номеров в гостиницах на лето.
Петербург обогнал Казань, Екатеринбург и Самару.
Стоит отметить, что в первую десятку направлений, которые пользуются спросом для отдыха с детьми, не входят курорты нашей страны. ТурСтат анализирует их отдельно от всех остальных.Первенство в этом перечне завоевали Сочи и Анапа. За ними следом - крымская Ялта.
Петербург стал одним из самых востребованных туристических направлений среди россиян
Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма, Северная столица стала одной из самых популярных точек России среди туристов. Впереди только Москва.
Семейные россияне бронируют поездки в Петербург в среднем на неделю и намерены тратить на путешествие чуть более 3 тысяч рублей в сутки, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Список самых востребованных направлений был составлен по количеству забронированных номеров в гостиницах на лето.