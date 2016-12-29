Мусор после Нового года будут собирать 500 дворников и 130 машин

Власти города пообещали, что весь мусор, оставленный после празднества, уберут уже к утру первого дня года.

Комитет по благоустройству рассказал, как будут убирать мусор на улицах города в Новый год. Следить за чистотой улиц после праздника будут 500 дворников. Помогать вывозить мусор будут 130 автомобилей. По заверению властей, уже к девяти утра 1 января от мусора в центре города ничего не останется.

Дорожники сформировали дополнительные бригады для работы в городе. Места большего скопления людей – Дворцовую площадь, Невский проспект, стрелку Васильевского острова будут обслуживать 150 человек и 130 машин. Часть из них займут рабочие места еще в семь-восемь вечера 31 декабря.

Чтобы уменьшить мусор на улицах и площадях, в людных местах поставят дополнительные урны. Несмотря на прогноз, десять дежурных аварийных бригад будут дежурить на случай экстренных ЧП. Все ведомства, занимающиеся благоустройством города будут работать круглосуточно. Усиленная работа продлится до конца зимних каникул.

Ранее мы сообщали, что метро будет возить петербуржцев всю новогоднюю ночь.