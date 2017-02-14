Петербург посетит «Волк с Уолл-стрит» Джордж Белфорт

Знаменитый миллиардер, ставший прообразом главного героя в нашумевшем фильме, планирует посетить Санкт-Петербург

Джордж Белфорт намерен побывать в нескольких городах, в том числе, в Цюрихе и Сан-Паулу. Кроме того, финансист приедет в Санкт-Петербург, где выступит с речью на бизнес-фестивале, который состоится 15-17 июня.

Известный миллиардер и писатель планирует провести тренинг, который продлится около 8 часов. В рамках этого мероприятия Белфорт готов оказать российским бизнесменам помочь в преодолении кризиса, поделившись собственным опытом. Подробности о содержании тренинга пока не сообщаются. Информации о том, намерен ли знаменитый финансист и писатель посетить другие российские города, а также об участии в других мероприятиях в рамках визита в Петербург, пока нет.

Жизнь Джорджа Белфорта легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит» режиссера Мартина Скорсезе. Роль финансиста в этой ленте исполнил Леонардо ДиКаприо.

Видео: youtube.com/Andrey Makeev