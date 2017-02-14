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Петербург посетит «Волк с Уолл-стрит» Джордж Белфорт

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Знаменитый миллиардер, ставший прообразом главного героя в нашумевшем фильме, планирует посетить Санкт-Петербург

 Джордж Белфорт намерен побывать в нескольких городах, в том числе, в Цюрихе и  Сан-Паулу. Кроме того, финансист приедет в Санкт-Петербург, где выступит с речью на бизнес-фестивале, который состоится 15-17 июня. 

 
Известный миллиардер и писатель планирует провести тренинг, который продлится около 8 часов. В рамках этого мероприятия Белфорт готов оказать российским бизнесменам помочь в преодолении кризиса, поделившись собственным опытом. Подробности о содержании тренинга пока не сообщаются. Информации о том, намерен ли знаменитый финансист и писатель посетить другие российские города, а также об участии в других мероприятиях в рамках визита в Петербург, пока нет. 
 
Жизнь Джорджа Белфорта легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит» режиссера  Мартина Скорсезе. Роль финансиста в этой ленте исполнил Леонардо ДиКаприо. 
 
Видео: youtube.com/Andrey Makeev
Теги: бизнес , волк с уолл-стрит , джордж белфорт , петербург , тренинг
Категории: Новости СПб

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