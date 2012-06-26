Петербург поднялся с 7 на 1 место в рейтинге Минэкономразвития

Санкт-Петербург обогнал Москву и стал самым эффективным регионом страны по версии Министерства экономического развития.

Министерства экономического развития РФ опубликовало ежегодный рейтинг регионов России с наиболее эффективной командой власти. Петербург занял в этом топе 1-е место, обогнав Москву и другие крупные регионы страны. По сравнению с прошлым годом наш город поднялся сразу на 6 позиций: раньше Северная столица находилась на 7-й строчке рейтинга. Пресс-служба губернатора уже назвала этот факт доказательством качества работы городского правительства.

Заметим, что при составлении рейтинга чиновники Минэкономразвития учитывают параметры сразу двенадцати показателей. Самыми значимыми позициями являются привлечение инвесторов в регион, стабильность в социальной сфере и результаты социологических опросов.

Рейтинг Минэкономразвития всегда анализирует показатели двухгодичной давности. Так что новый топ был составлен по итогам работы с данными за 2015 год. Кстати, еще в 2013 году Санкт-Петербург был признан 27-м регионом страны по эффективности. Так что можно говорить о поступательном развитии Северной столицы в вопросах экономической и социальной стабильности.

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