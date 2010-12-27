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Петербург отметит день защиты детей вместе с Bileter на "Книжных аллеях"
Сегодня, 17:49
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TretyakovaS
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Петербург отметит день защиты детей вместе с Bileter на "Книжных аллеях"

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Большая сцена - это реально. 3 июня компания Bileter(ДТЗК) представит программу «Культура - детям» в рамках проекта Петербург на Книжных аллеях». Вас ждут забавные сценки, песни из всеми любимых мультфильмов "Смешарики" и "Летающие звери", а также выступление профессиональных актеров.

Уже второй год подряд компания Bileter(ДТЗК) организовывает марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях». Теперь сказка станет реальностью, ведь на сцене выступят артисты Санкт-Петербургского театра Эстрады им. Аркадия Райкина с номерами из нового детского мюзикла «Рики-Тики-Тави», постановщиком которого стал молодой режиссер, а по совместительству ученик Юрия Гальцева, Илья Архипов. 

После профессионалов выступит детская вокальная студия «Ветер Перемен». Про них точно можно сказать:"маленькие, да удаленькие". Ребята уже вовсю принимают участие в  различных городских мероприятиях. А для малышей театр "Балтийский дом" приготовил отрывки из спектакля «Приключения мамы Му и ее друзей». Детский творческий центр «Театральная семья» покажет зрителям музыкальные номера, артистичное чтение стихов и мини-постановки на сцене Книжных аллей. 

Завершит сказочную программу "Культура - детям" выступление музыкального театра детей «Радуга» и Марины Ланды с Сергеем Васильевым. Композиторы исполнят полюбившиеся хиты из мультфильмов "Смешарики" и "Летающие звери".

Но и это еще не все. Посетителей ждут приятные сюрпризы и подарки от компании  Bileter (ДТЗК). Ждем вас 3 июня!

Фото: https://vk.com/bookswalks

Теги: книжные аллеи петербург
Категории: Анонсы

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